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В России выявили 27 179 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 27 179 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 27 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 15 января.

При этом 14,8 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 6555 случаев инфицирования коронавирусом.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 723 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 26 584 пациента, подытожили в оперштабе.

14 января виец-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается за последние пять суток в 37 регионах России. При этом за три дня число заражений «омикрон»-штаммом выросло в 2,6 раза. Власти занимаются анализом лучших зарубежных практик, а проект по борьбе с пандемией обсудят 18 января.

Она также рассказала, что в настоящее время коллективный иммунитет к коронавирусу в стране составляет 63,7 процента.

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