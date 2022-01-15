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Столичные врачи вылечили от коронавируса 2877 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 2877 пациентов за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2877 пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 в Москве составило 1 905 315.

За последний день в столице выявили 6555 новых случаев коронавируса. За день были госпитализированы 879 человек, еще 68 человек скончались. По состоянию на 15 января на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 509 человек, подытожили в оперштабе.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 2877 пациентов за сутки Фото: Оперштаб

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока выявляют в основном у молодых людей. Как он повлияет на пожилых, пока неизвестно.

14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.

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