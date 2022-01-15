В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики Карагаева

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Бывшего вице-министра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева задержали в субботу, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе местного агентства по финансовому мониторингу.

— Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что сотрудники агентства задержали и других лиц, которые имеют отношение к решению повысить цены на сжиженный нефтяной газ в вышеуказанной области, передает ТАСС.

За время беспорядков в республике также задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова. Он подозревается в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Кроме того, в Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Жанаозене, поскольку он необоснованно поднял цены на газ, что в свою очередь вызвало массовые народные протесты.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января все десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.