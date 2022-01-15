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Путин поручил доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян

Полина Долганова

Общество
Путин поручил доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан до 30 января 2022 года. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства уточнил, что в данном законопроекте необходимо обратить пристальное внимание на права россиян.

— Правительству совместно с палатами Федерального собрания и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8, — говорится в поручении.

Отвечать за исполнение поручения будут глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января, сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. Теперь правительство будет вносить поправки к законопроекту. Так, например, с 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом для входа в общественные места.

Позже спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос о снятии документа будет обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 17 января.

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