Названа неожиданная опасность белого хлеба

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Употребление белого хлеба может спровоцировать развитие деменции. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что в этом продукте содержатся трансжиры и сахар, повышающий уровень глюкозы в крови. В результате поджелудочная железа выделяет много инсулина, что повышает риск развития инсулинорезистентности — состояния, когда инсулин теряет способность доставить в клетки сахар и его скапливается слишком много.

— В этом случае этот сахар начинает буквально разъедать стенки сосудов, — предупредила Соломатина.

В дальнейшем в крови повышается уровень холестерина, развиваются атеросклеротические бляшки, мешающие крови нормально циркулировать.

— В результате повысится давление, а это еще больше повреждает стенки сосудов, соответственно, сосуды разрушены и не могут донести кислород и глюкозу до мозга. Мозг начинает голодать, начинают страдать и отмирать клетки, и на этом фоне развивается деменция, — цитирует диетолога «Москва 24».

Любителям хлеба Соломатина порекомендовала отдавать предпочтение продукту из цельнозерновой муки, который содержит полезную для здоровья клетчатку.

До этого американские диетологи пришли к выводу, что чрезмерное употребление алкоголя, сладких напитков и кофе может грозить повреждениями мозга и нарушением когнитивных функций.