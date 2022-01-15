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В Польше заявили о планах Путина восстановить власть до уровня СССР

Анастасия Колоскова

В мире
В Польше заявили о планах Путина восстановить власть до уровня СССР
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин собирается вернуть стране политическое могущество времен СССР. Таким мнением поделился экс-глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский.

Он отметил, что Польша не готова принять политику умиротворения и уступать российскому лидеру, надеясь, что это усмирит его амбиции.

— Что еще мы можем сделать, чтобы удовлетворить имперские амбиции Путина? Ничего. Мы можем предложить только больше санкций, — цитирует бывшего министра El Confidencial.

Ващиковский заявил о необходимости ввести санкции в отношении бизнесменов, художников, спортсменов, ученых и других известных людей, которые поддерживают Путина. По его словам, нельзя позволить российским военным участвовать в вооруженных конфликтах в Донбассе или Казахстане, а московскому «Спартаку» играть в Мадриде.

9 января государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия стремится к восстановлению геополитического порядка вещей, который имел место при существовании Советского Союза. Он назвал это одной из целей президента Путина.

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