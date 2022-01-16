Москвичи оценили новинки МЭШ с помощью сервиса «Активный гражданин»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 76 тысяч горожан поделились своим мнением о новинках МЭШ с помощью сервиса «Активный гражданин». Среди них виртуальные лаборатории по математике и физике, а также возможность для школьников отметить посещение учреждений культуры в мобильном приложении.

Средняя оценка пользователей, которую они поставили новым лабораториям, составила 4,6 балла из 5. При этом число высших оценок, поставленных проголосовавшими, составляет 76 процентов.

На пять баллов многие оценили и возможность указывать информацию о посещении столичных учреждений культуры через приложение «Дневник МЭШ». Таких среди принявших участие в голосовании оказалось 72 процента. Общая оценка нововведения составила 4,4 балла, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для использования виртуальных лабораторий библиотеки МЭШ, необходимо авторизоваться.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что минувший год для московского образования оказался успешным, несмотря на пандемию. Непрерывность образования помогли обеспечить сервисы Московской электронной школы. По ее словам, столичным властям удалось обеспечить очное образование для школьников с соблюдением эпидемических норм. В случае когда отдельные классы уходили на карантин, помогали сервисы МЭШ.