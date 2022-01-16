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Народный календарь. Как 17 января узнать, исполнится ли заветное желание

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как 17 января узнать, исполнится ли заветное желание
Фото: Pexels

Сегодня Православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, а также преподобного мученика Зосимы.

В этот день можно узнать, сбудется ваше заветное желание или нет. Для этого нужно вечером выйти на улицу и посмотреть на звездное небо. Если ковш Большой Медведицы находится справа, то желание сбудется. Девушке увидеть справа Млечный Путь — к замужеству.

Чтобы из дома ушли все злые силы, вводящие человека в грех и мешающие ему жить, 17 января необходимо взять икону и обойти с ней вокруг дома, читая молитву.

Человеку, собирающемуся в дальнюю дорогу в Феокистов день, в воротник зашивали цветок чертополоха, чтобы нечистая сила с пути не свела, а человек с дурным глазом порчу не навел.

Приметы погоды:

Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.

Чистое небо и полная луна на Феоктистов день — к сильному половодью.

Слабая тяга в печи — к сырой погоде, сильная — к морозу.

Услышать крик лисы — к ненастной погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 17 января узнать, исполнится ли заветное желание

Именины отмечают: Александр, Павел, Афанасий, Степан, Ефим, Никанор, Карп, Тимофей, Иосиф, Трофим.

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