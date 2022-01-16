В России за сутки выявили 29 230 новых случаев заболевания коронавирусом

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За сутки в России выявлено 29 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом у 14,2 процента не выявлено клинических признаков вируса. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в России заболели 10 803 534 человек.

Количество смертельных случаев за сутки составило 686. Всего умерших от данного диагноза в РФ — 321 320 человек.

Российские медики за сутки вылечили еще 22 731 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране полностью выздоровели 9 858 615 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что православным верующим стоит подойти «с максимальной осторожностью» к крещенским купаниям в связи с пандемией коронавируса. Он также напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Кроме того, митрополит Иларион предупредил жителей России о грядущей новой волне COVID-19.

В этом году в Москве для традиционных крещенских купаний подготовят 65 прорубей и купелей на водоемах, расположенных по 57 адресам. Площадки будут оборудованы с соблюдением всех установленных в городе мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.