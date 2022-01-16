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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2371 человека

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2371 человека
Фото: pixabay.com

За сутки в столице выздоровел от коронавируса 2371 человек. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, за все время пандемии коронавируса городские врачи вылечили 1 907 686 пациентов.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2371 человека Фото: telegram / оперштаб Москвы

За сутки в Москве выявлено 6480 новых случаев COVID-19. В том числе в больницу доставлены 787 человек. Количество смертельных случаев составило 70. К аппарату ИВЛ подключены 523 пациента, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока выявляют в основном у молодых людей. Как он повлияет на пожилых — пока неизвестно. По его словам, новый штамм менее тяжелый, но пока следует сохранять бдительность и готовиться к развитию любого сценария.

Также он сообщил, что для борьбы с пандемией коронавируса в Москве была создана система лабораторных исследований, в которую вошли 25 городских, федеральных и частных лабораторий. По словам мэра, московская система позволяет дать точную картину мутаций и распространения ковида и может считаться лучшей в мире. Крупнейшая ПЦР-лаборатория располагается в Диагностическом центре лабораторных исследований.

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