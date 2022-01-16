Трамп пообещал своим сторонникам вернуть Белый дом в 2024 году

Фото: Whitehouse

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году. Такое заявление он сделал в воскресенье, 16 января, во время встречи со своими сторонниками в Аризоне.

— В 2024 году мы вернем Белый дом, — цитируют его «Известия».

Он отметил, что необходимо снова «сделать Америку великой».

Во время этой же встречи экс-президент заявил, что ложь американских чиновников о России усложняла работу администрации США. Он ответил на вопрос, с какой страной во время его пребывания на посту было сложнее всего работать. Он перечислил Россию, Северную Корею, Китай, Иран, но уточнил, что сложнее всего ему было работать именно с Соединенными Штатами. По его мнению, подобные вещи сотворили некоторые «сумасшедшие люди».

В ноябре Трамп рассказал, что подождет с решением о выдвижении в главы государства не менее года. Экс-президент уточнил, что, вероятно, объявит о своем решении после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября 2022 года. Это, как подчеркнул Трамп, не означает, что он будет баллотироваться.