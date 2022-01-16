СМИ: Евросоюз опасается налаживания отношений между НАТО и РФ

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Мнения членов НАТО по переговорам с Россией разделились. Некоторые из них испугались налаживания отношений между российской стороной и альянсом после переговоров коллег из Соединенных Штатов и РФ. Такое мнение выразил журналист Джеймс Марсон в материале для газеты The Wall Street Journal.

По его словам, некоторые союзники высказали недовольство из-за обсуждения примирения Запада и России без учета мнения Европы по данному вопросу.

— Некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации, — уточнил автор материала.

Однако на переговорах были выдвинуты лишь идеи по налаживанию отношений между сторонами, а не конкретные предложения, о чем ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом читатели зарубежного издания неоднозначно прокомментировали опубликованный Марсоном текст.

— Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС — с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки? — написал один из читателей.

Также комментаторы обвинили альянс в «детском поведении» и подчеркнули, что Россия не станет обращать внимание на слабых членов НАТО, а будет вести переговоры лишь с американскими коллегами, передает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.