Мужчина с собакой провалились под лед в районе Нагатинской затон

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Затонная улица, 22 Карта всех событий

Столичные спасатели достали мужчину с собакой из-подо льда в районе Москвы Нагатинский затон. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

В ведомстве отметили, что сообщение о случившемся поступило на станцию «Кожухово» утром 16 января.

— Все произошло за шлюзом, рядом с домом 22 на Затонной улице. Спасатели не смогли подойти к пострадавшему на судне на воздушной подушке. Спешившись, спасатели добрались до противоположной стороны и приступили к поиску человека, — заявили в пресс-службе.

После спасатели обнаружили мужчину с собакой в полынье в 100 метрах от берега. С помощью специализированного оборудования они вытянули пострадавших на крепкий лед.

— Спасенный 1984 года рождения рассказал, что во время прогулки по замерзшей реке его питомец провалился под лед, он бросился его спасать, но сам оказался в ледяной воде, — уточнили в ГОЧСиПБ.

Уточняется, что после спасательной операции пострадавшего передали врачам скорой помощи. В результате мужчину доставили в больницу, говорится в сообщении ведомства.

14 января неадекватный гражданин прыгнул в воду и пытался скрыться от сотрудников МЧС и дорожно-постовой службы на Болотной набережной.