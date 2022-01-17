Зарубежные ученые опередили, кто рискует умереть от внезапной остановки сердца

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Ученые Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета Соединенных Штатов выяснили, кто рискует умереть в раннем возрасте от неожиданной остановки сердца. По данным опубликованного исследования, каждый год порядка 220 тысяч человек умирают от такого недуга.

Авторы научной статьи уверены, что причина такой статистики кроется не в массовости заболеваний сердечно-сосудистой системы, а в строении ДНК. Исследователи установили, что патогенный ген присутствует у 41 из четырех тысяч респондентов средних лет.

— Открытие указывает на то, что генетическое тестирование может обеспечить способ идентификации лиц с высоким риском внезапной смерти, — говорится в исследовании.

К работе ученых уже присоединились несколько больниц США. Сперва врачи обследуют пациентов, а после разработают программы профилактики для тех, кто рискует умереть от внезапной остановки сердца, говорится в научном тексте на портале MedicalXpress.

До этого врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов заявил, что гипертония или повышенное артериальное давление может привести к повреждению мозга и поражению сосудов сердца и почек.