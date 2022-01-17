Более 280 тысяч человек за четыре года посетили «Цифровое деловое пространство»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

За четыре года «Цифровое деловое пространство» посетили более 280 тысяч человек. Это передовая площадка для мероприятий технологической направленности.

— «Цифровое деловое пространство» сегодня — флагманская площадка для мероприятий технологической направленности. В 2021 году здесь состоялось свыше 700 событий, посвященных в том числе и развитию стартапов, прорывным инновациям и новым трендам в мире технологий. Пространство превратилось в точку коммуникации малого и крупного бизнеса, где зарождаются новые проекты, а перспективные инновационные решения находят своего заказчика, — сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В минувшем году на ее территории запустили несколько проектов для повышения навыков и расширения кругозора предпринимателей. Среди них научные паблик-токи «Большие вопросы» с Политехом, лекции на тему «Кино в 2021 году. Что с ним происходит и как его смотреть?», видеоинтервью с экспертами ИТ-сферы «На ты с ИТ» и т. д.

Также на площадке прошли 18 городских мероприятий разного масштаба. Она обладатель различных премий и наград в многочисленных номинациях, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве более тысячи мероприятий прошли в помещениях, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой». Общее время аренды превысило семь тысяч часов.