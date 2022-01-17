Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 280 тысяч человек за четыре года посетили «Цифровое деловое пространство»

Михаил Алимов

Город
Более 280 тысяч человек за четыре года посетили «Цифровое деловое пространство»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

За четыре года «Цифровое деловое пространство» посетили более 280 тысяч человек. Это передовая площадка для мероприятий технологической направленности.

— «Цифровое деловое пространство» сегодня — флагманская площадка для мероприятий технологической направленности. В 2021 году здесь состоялось свыше 700 событий, посвященных в том числе и развитию стартапов, прорывным инновациям и новым трендам в мире технологий. Пространство превратилось в точку коммуникации малого и крупного бизнеса, где зарождаются новые проекты, а перспективные инновационные решения находят своего заказчика, — сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В минувшем году на ее территории запустили несколько проектов для повышения навыков и расширения кругозора предпринимателей. Среди них научные паблик-токи «Большие вопросы» с Политехом, лекции на тему «Кино в 2021 году. Что с ним происходит и как его смотреть?», видеоинтервью с экспертами ИТ-сферы «На ты с ИТ» и т. д.

Также на площадке прошли 18 городских мероприятий разного масштаба. Она обладатель различных премий и наград в многочисленных номинациях, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве более тысячи мероприятий прошли в помещениях, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой». Общее время аренды превысило семь тысяч часов.

Читайте также:
Цифровые технологии Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте