Спасатели установили, где самый тонкий лед на подмосковных водоемах

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудники МЧС измерили толщину льда на водоемах области. В одиннадцати городских округах Московской области были выявлены водоемы с опасной толщиной льда, на которые запрещено выходить.

В двенадцати местах на акватории Подмосковья спасатели выявили неоднородный лед толщиной менее семи сантиметров. Всего сотрудники МЧС осмотрели более пятидесяти мест.

Самый тонкий лед был обнаружен на реке Волга в округе Дубна, на Москва-реке в Бронницах, на реке Ольховка в Раменском округе и на реке Яузе в Мытищах, передает портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, опасную толщину льда выявили на реке Дубна, реке Ока в Луховицах, реке Москва в Коломне и Можайске, реке Вохонка в Павловском Посаде.

В осмотре водоемов региона приняли участие 186 человек, было использовано более пятидесяти единиц техники.

До этого начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев дал советы по безопасности любителям зимней рыбалки. Он объяснил, что потенциально тонкий лед легко отличить по матовому желтоватому цвету.