Спасатели установили, где самый тонкий лед на подмосковных водоемах
Сотрудники МЧС измерили толщину льда на водоемах области. В одиннадцати городских округах Московской области были выявлены водоемы с опасной толщиной льда, на которые запрещено выходить.
В двенадцати местах на акватории Подмосковья спасатели выявили неоднородный лед толщиной менее семи сантиметров. Всего сотрудники МЧС осмотрели более пятидесяти мест.
Самый тонкий лед был обнаружен на реке Волга в округе Дубна, на Москва-реке в Бронницах, на реке Ольховка в Раменском округе и на реке Яузе в Мытищах, передает портал «Подмосковье сегодня».
Кроме того, опасную толщину льда выявили на реке Дубна, реке Ока в Луховицах, реке Москва в Коломне и Можайске, реке Вохонка в Павловском Посаде.
В осмотре водоемов региона приняли участие 186 человек, было использовано более пятидесяти единиц техники.
До этого начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев дал советы по безопасности любителям зимней рыбалки. Он объяснил, что потенциально тонкий лед легко отличить по матовому желтоватому цвету.