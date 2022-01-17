Посол ЕС рассказал, чего ожидают от России для взаимного признания COVID-сертификатов

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Правительство России должно направить генеральному секретарю Еврокомиссии письмо с просьбой о взаимном признании ковид-сертификатов, однако российская сторона пока этого не сделала. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил глава представительства Евросоюза в России Маркус Эдерер.

— В октябре прошла техническая онлайн-встреча между экспертами в Брюсселе и Москве, она была позитивной. Эксперты обменялись мнениями, как сделать так, чтобы сертификаты имели одинаковый вес, — сказал он.

Эдерер также отметил, что с октября 2021 года стороны имеют исключительно неформальные контакты, передает РИА Новости.

Представитель ЕС также сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ожидает, пока российская сторона предоставит дополнительную документацию по препарату для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, сейчас специалисты обозревают ситуацию, связанную с признанием российского препарата.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.