В Кремле усомнились в необходимости обсуждать со Штатами отношения с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Для обсуждения отношений между Россией и Украиной нет необходимости привлекать Соединенные Штаты. Об этом в понедельник, 17 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое мнение он выразил относительно возможности проведения трехстороннего саммита с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

— Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения? Не думаю, что для этого нужны США, — отметил представитель Кремля.

Он также заявил, что российские власти пока не представляют, какие вопросы можно было бы поднять на таких переговорах, передает RT.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений.