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Лор Зайцев назвал скрытый симптом «омикрона», который мешает его диагностике

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Лор Зайцев назвал скрытый симптом «омикрона», который мешает его диагностике
Фото: Pixabay

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как особенность симптомов «омикрона» мешает в его диагностике.

Зайцев пояснил, что «омикрон»-штамм в первую очередь бьет по лор-органам. Это значительно отличает новый тип коронавируса от предыдущих. Он отметил, что при заражении этим штаммом часто наблюдается боль в горле.

Боль в горле — весьма распространенный симптом различных заболеваний, поэтому зачастую люди даже не подозревают, что это может указывать на коронавирус.

— Горло периодически болит у всех, поэтому отношение к этой проблеме несколько затирается. Человек не отождествляет этот симптом с «омикроном». Это очень-очень важно, ведь теряется драгоценное время, — подчеркнул Зайцев в комментарии Nation News.

Специалист добавил, что любая разновидность коронавируса проникает в организм через слизистые оболочки. Он подчеркнул, что заболеть можно воздушно-капельным путем или контактным путем, например, почесав глаза грязными руками.

17 января в Госдуме исключили введение полного локдауна из-за «омикрон»-штамма.

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