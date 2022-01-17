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Профессор Альтштейн отметил необходимость вакцинации во время вспышки «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Профессор Альтштейн отметил необходимость вакцинации во время вспышки «омикрона»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Прививка от коронавируса в период роста заболеваемости новым штаммом «омикроном» не увеличивает риск заболеть, отметил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что не стоит откладывать вакцинацию, так как нужно обеспечить защиту иммунитету.

— Если в период между первой и второй прививкой человек заразится, ничего дополнительно плохого от вакцинации с ним не будет, а наоборот – даже одна инъекция вакцины может защитить его от болезни и смерти. Имеет смысл и вакцинироваться, и ревакцинироваться, независимо от той заболеваемости, которая сейчас есть, — подчеркнул Альтштейн в комментарии НСН.

По его словам, вакцина «Спутник V» слабее защищает от «омикрона», чем от предыдущих штаммов, но позволяет избежать летального исхода и серьезных осложнений.

Альтштейн также напомнил, что тем, кто переболел коронавирусом, необходимо сделать прививку через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

Ранее вирусолог Альтштейн назвал главное отличие «омикрона» от других штаммов.

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