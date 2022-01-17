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Стмаотолог пояснил, нужно ли удалять зубы мудрости

Ирина Игнатенко

Общество
Стмаотолог пояснил, нужно ли удалять зубы мудрости
Фото: Pexels

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Алексей Смирнов рассказал, почему зубы мудрости все же лучше удалить, даже если они не болят.

По словам врача, можно выделить как минимум три причины.

Он отметил, что у большинства людей зубы мудрости поражаются кариесом, так как находятся в самых дальних уголках ротовой полости и их довольно непросто чистить.

Еще одной серьезной причиной, по словам стоматолога, является неправильное расположение «восьмерок». Обычно они растут в щечную сторону или имеют какой-то определенный наклон. Это создает дискомфорт, даже если зубы не болят — например, прикусывание щеки или застревание пищи.

Также в последнее время многие люди принимают решение исправить прикус и установить брекеты. Подготовка к ортодонтическому лечению также требует удаления зубов мудрости.

Стоматолог призвал не бояться процедуры удаления зубов. Сделать это можно в любом возрасте, организм легко переносит такую операцию, передает ФАН.

До этого стоматолог предупредила об опасности болезней рта для внутренних органов.

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