Заседание по делу Порошенко о госизмене возобновилось в суде в Киеве

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Печерский суд Киева на заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 января.

— Порошенко выступил на митинге своих сторонников, который проходит в понедельник у здания суда. Он заявил, что «правда на его стороне», а значит нужно ожидать «справедливого решения суда», — говорится в сообщении.

После выступления политик вернулся в здание суда. Число участников митинга составляет около 1-1,5 тысячи человек, отмечает РИА Новости.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.