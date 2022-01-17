Суд лишил прав родителей жившей почти шесть лет в московской клинике девочки

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Пресненский районный суд лишил прав биологических родителей девочки, которая почти шесть лет прожила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

Девочка около шести лет своей жизни провела в перинатальном центре «Мать и дитя». Родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Несмотря на отсутствие у нее серьезных проблем со здоровьем, родители считали, что их дочь тяжело больна и должна находиться рядом с реанимацией.

В декабре 2019 года детский омбудсмен Анна Кузнецова призывала родителей забрать ребенка домой. С подобным заявлением выступила и РПЦ, отметив, что воспитание ребенка является «священным долгом» родителей. Поскольку никто не ответил на многочисленные просьбы, органы опеки подали в суд иск об ограничении прав родителей. В конце марта Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей девочки.

В конце мая 2020 года детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, что девочку забрали в семью и что у нее «все в порядке».