«Болезнь страшная»: дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния актрисы

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась подробностями состояния здоровья матери.

— Держимся, как можем. Она — воин, но болезнь действительно страшная, — рассказала Анна.

Девушка уточнила, что, когда она видит артистку такой, это «разбивает ей сердце». Она, по ее словам, старается давать себе время на скорбь, что помогло ей принять «эту боль».

Данное состояние, как уточнила она, всегда с ней, но так распорядилась жизнь. Заворотнюк заключила, что ей лишь остается принять все, что есть, отмечает StarHit.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Актрису хотели попробовать вылечить с помощью нового метода, но его еще не утвердили. Это, по словам доктора, долгий процесс.

По информации специалиста, актриса оперировалась за границей, но лечение в России оказалось успешнее. Профессор считает, что Заворотнюк уже не сможет вернуться к полноценной работе, ведь у нее «вырезали огромный кусок мозга».