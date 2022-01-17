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Центр амбулаторного гемодиализа появится на северо-востоке Москвы

Евгений Белоусов

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Центр амбулаторного гемодиализа появится на северо-востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
лица Полярная, дом 23, строение 1 Карта всех событий

Здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС) реконструируют под размещение Центра амбулаторного гемодиализа. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, здание 1966 года увеличат на один этаж. Таким образом, этажность здания будет достигать четырех ярусов, а общая площадь составит 3,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства многопрофильной больницы в Коммунарке. По словам мэра, уже почти достроены центр для помощи при родах и детский корпус больницы. Они должны быть достроены в этом году. Там будет создан и центр лучевого лечения.

Собянин надеется, что после завершения пандемии коронавируса больница в Коммунарке станет работать по основным профилям.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 13 января заявила, что московские поликлиники перешли на усиленный режим работы из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

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