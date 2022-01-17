В США оценили вероятность отключения российских банков от SWIFT

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США не исключают возможность отключения российских банков от системы SWIFT. Об этом заявили в Совете национальной безопасности США в понедельник, 17 января.

— Ни один из вариантов не исключен, — рассказал представитель ведомства.

Вашингтон, как уточняется, продолжает консультации с коллегами из ЕС по серьезным последствиям для России в случае вторжения на Украину, отмечает РИА Новости.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.

13 января сообщалось, что пятилетний кредитно-дефолтный своп (CDS) для России, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился на 19 процентов. Котировка CDS составляла 161,9 базисных пункта по сравнению с уровнем 135,9 днем ранее.

Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года. Данный инструмент позволяет покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.