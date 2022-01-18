Врач-инфекционист объяснил, кому нужно отказаться от крещенских купаний

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Шанс заразиться COVID-19 намного больше в транспорте, чем при крещенских купаниях, однако дистанцию в очереди к проруби следует соблюдать, а совсем отказаться от этого действия нужно после приема спиртного, а также людям с серьезными хроническими заболеваниями и с признаками ОРВИ. Об этом сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

— Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях, — рассказал он.

Медик отметил, что обычно подготовка к крещенским купаниям начинается заранее, еще с лета. Однако он признался, что за всю жизнь не видел ни одного заболевшего после крещенских купаний.

Малышев рекомендовал после купания сразу же обтереться и пройти в теплое помещение или сесть в нагретый автомобиль, передает РИА Новости.

Священник рассказал, могут ли крещенские купания «смыть грехи». В ночь на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Настоятель храма Всемилостивого Спаса в столичном Митине Григорий Геронимус рассказал, может ли купание в ледяной проруби на Крещение «смыть» с человека все грехи. По его словам, поверье о том, что купание в проруби на Крещение способно избавить человека от грехов, не относится к христианскому учению — это всего лишь поверье.