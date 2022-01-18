Загрутдинов рассказал о строительстве путепровода через МЦД-1 и дублер Кутузовского проспекта

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Специалисты начали монтаж железобетонных балок пролетных строений путепровода через железнодорожные пути первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 18 января.

Он отметил, что строители установят балки на опорах 4–8.

— Продолжаются работы по бетонированию опор путепровода, монтажу металлоконструкций пролетных строений на стапелях, строительству пешеходных переходов, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов напомнил, что в настоящий момент специалисты прокладывают путепровод через пути Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД), а также ремонтируют улицу Барклая, Промышленный и Багратионовский проезды. Всего в рамках реализации проекта строители возведут и приведут в порядок около 3,3 километра магистралей.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина при реконструкции улицы Барклая ведем строительство двух подземных пешеходных переходов в районе пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича и в районе улицы Барклая, — заключил он.

17 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что готовность части объектов Северного дублера Кутузовского проспекта в столице оценивается на 85 процентов.