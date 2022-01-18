В Европе предупредили о начале двойной пандемии гриппа и COVID-19

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Темпы заболеваемости гриппом стремительно растут в Европе, это может продлиться до лета 2022 года. Об этом говорится в отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По данным специалистов, рост заболеваемости гриппом может привести к двойной пандемии. Если ранее ограничительные меры против коронавируса практически помогли свести COVID-19 на «нет», то в 2022 году ситуация вновь меняется к худшему.

По словам, главного эксперта Центра Паси Пенттинена, высокая заболеваемость гриппом может продлиться еще около трех-четырех месяцев.

— Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей, — цитирует эксперта агентство Reuters.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а это наступит тем быстрее, чем люди будут лучше заботиться друг о друге, заключил предприниматель.