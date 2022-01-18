Юрист Аванесов назвал условия для изъятия квартиры за долги

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Жилое помещение, которое является единственным пригодным для постоянного проживания, имеет исполнительский иммунитет, в связи с чем его не могут забрать за долги, однако в этом правиле могут быть исключения. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

Подобным исключением может стать ситуация, когда квартира приобреталась в кредит, обеспеченный этим помещением. В подобном случае сослаться на исполнительский иммунитет уже нельзя, отметил специалист.

— Единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение пользуется исполнительским иммунитетом, согласно положениям ст. 446 ГПК РФ, — подчеркнул Аванесов.

Он также рассказал, что нельзя исключать шанс на взыскание, и когда единственное пригодное для постоянного проживания жилье имеет гораздо больше площади, чем необходимо должнику и членам его семьи.

Взыскать единственную квартиру могут и в том случае, если будет доказано, что должник осознанно искусственно создал такие условия, при которых его семья перестала иметь другие варианты для проживания, сообщает «Прайм».

До этого юрист Елена Кудерко рассказала о запрещенных для хранения на балконе вещах согласно приказу Министерства строительства России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», который начнет действовать 1 марта 2022 года.