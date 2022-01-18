Вирусолог Альтштейн рассказал, когда «омикрон» достигнет своего пика в России

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Пик распространения штамма коронавируса «омикрон» настигнет Россию через две недели, а затем заболеваемость постепенно пойдет на спад. Такое заявление сделал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Такие выводы можно сделать на основании сведений, полученных от зарубежных стран.

— Это основано на наблюдении за ходом эпидемии «омикрона». Как она идет в африканских странах, как она идет в Великобритании, ну и в какой-то мере в США, — рассказал Альтштейн в комментарии «360».

Вирусолог уточнил, что после очередного пика пандемия пойдет на спад, но не стоит думать, что она закончится в ближайшее время. В частности, «омикрон» будет сохраняться еще долго. Кроме того, могут возникнуть новые штаммы.

Альтштейн подчеркнул, что опыт других стран показал, что активность распространения «омикрона» действительно снижается после того, как достигнет высоких значений, и выразил надежду, что в России количество заболевших не превысит шестидесяти тысяч.

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