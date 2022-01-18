Нутрициолог Нефедова рассказала, какой завтрак может стать причиной развития диабета

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Врач — диетолог-нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, какие продукты могут стать причиной развития сахарного диабета и почему рекомендуется избегать употребления соков и молочных коктейлей на завтрак.

По ее словам, даже за количеством свежевыжатых соков надо следить, ведь один напиток содержит в себе около трех фруктов. А в молочных коктейлях содержится слишком большое количество сахара, почти тысяча килокалорий в одном стакане.

Нефедова отметила, что следует быть осторожным и с употреблением сладкого на завтрак.

— Если мы возьмем сладкую булочку, то там есть цельнозерновые углеводы, поэтому она не так быстро поднимет сахар в крови, как, например, конфеты, пирожные, сладкие десерты. Простые углеводы быстро поднимают уровень глюкозы в крови, и потом требуется большое количество инсулина, чтобы его опустить, — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».

До этого врач-телеведущий Александр Мясников рассказал, что существуют два главных правила борьбы с диабетом в домашних условиях. Он уточнил, что в данном вопросе особенно важно соблюдать комплексный подход.