Медики оценили список противопоказаний к прививке от COVID-19

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Список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, утвержденный Минздравом РФ, небольшой. Это можно объяснить особенностями применяемых препаратов для вакцинации. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она отметила, что российские вакцины от коронавируса практически не влияют на функционирование большинства органов и тканей. Они обращаются исключительно к иммунной системе.

— Опыт многомиллионных и даже многомиллиардных вакцинных акций, которые сейчас наблюдаются в мире, показывает, что почти все вакцины, если они не сделаны на какой-то очень аллергенной платформе, действуют очень избирательно, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Врач-иммунолог Ирина Ярцева добавила, что, по последним данным, вакцинация разрешена для многих категорий граждан, включая беременных и кормящих женщин. Препараты подтвердили свою безопасность и эффективность.

Прививку можно делать и тем, у кого имеются хронические заболевания, но стоит проконсультироваться с лечащим врачом и дождаться периода ремиссии, передает Nation news.

17 января глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. К бессрочным противопоказаниям к вакцинации отнесли гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции и осложнения после первичной вакцинации.