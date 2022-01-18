Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за снегопада в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичным водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции с другими машинами во время неблагоприятных для дорожной безопасности погодных явлений в виде обильного снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе московского Комплекса городского хозяйства во вторник, 18 января.

В ведомстве отметили, что коммунальщики продолжают очистку и подметание улиц города от снежного покрова.

— Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), соцобъектам. На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника, — заявили в пресс-службе.

Также жителей столицы предупредили об очистке снега с крыш и выступающих элементов зданий. По этой причине им посоветовали быть более осторожными, говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столичные метеостанции в Тушине и на Балчуге зафиксировали прирост снежного покрова до 41 сантиметра. Синоптик отметил, что снежный циклон стал причиной аномальной для января погоды. Климатическая норма осадков в данный период составляет 28 сантиметров.