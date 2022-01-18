Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван лучший напиток для разжижения крови и предотвращения тромбов

Анастасия Колоскова

Общество
Назван лучший напиток для разжижения крови и предотвращения тромбов
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

Обычная питьевая вода является главным борцом с тромбозом. Такого мнения придерживаются врачи, сообщает портал «Гастрономъ».

По мнению медиков, если человек не будет ежедневно выпивать положенную норму воды, это приведет к обезвоживанию организма и, как следствие, сгущению крови. Оптимальным объемом врачи называют два литра воды в день.

При этом человек может самостоятельно обнаружить у себя признаки обезвоживания. Об этом сигнализирует цвет мочи. Бить тревогу следует, если она янтарного цвета или темнее, тогда как при обычном состоянии моча бледно-желтая.

До этого сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев объяснил, что развитию тромбоза способствует целый ряд факторов, среди которых — травмы, различные хронические и острые заболевания, ожоги и холодовые травмы.

В специальном материале «Вечерняя Москва» рассказала о симптомах тромбоза, которые надо знать каждому. В различных случаях заболевание может сопровождаться болью, ощущением холода в конечности, синюшностью и бледностью. Вовремя невылеченный тромбоз может привести к смерти.

Читайте также:
Здоровье Врачи напиток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте