Назван лучший напиток для разжижения крови и предотвращения тромбов

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Обычная питьевая вода является главным борцом с тромбозом. Такого мнения придерживаются врачи, сообщает портал «Гастрономъ».

По мнению медиков, если человек не будет ежедневно выпивать положенную норму воды, это приведет к обезвоживанию организма и, как следствие, сгущению крови. Оптимальным объемом врачи называют два литра воды в день.

При этом человек может самостоятельно обнаружить у себя признаки обезвоживания. Об этом сигнализирует цвет мочи. Бить тревогу следует, если она янтарного цвета или темнее, тогда как при обычном состоянии моча бледно-желтая.

До этого сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев объяснил, что развитию тромбоза способствует целый ряд факторов, среди которых — травмы, различные хронические и острые заболевания, ожоги и холодовые травмы.

В специальном материале «Вечерняя Москва» рассказала о симптомах тромбоза, которые надо знать каждому. В различных случаях заболевание может сопровождаться болью, ощущением холода в конечности, синюшностью и бледностью. Вовремя невылеченный тромбоз может привести к смерти.