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Врач Масуев объяснил, почему за «омикроном» последуют другие мутации

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Масуев объяснил, почему за «омикроном» последуют другие мутации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Дагестана Кубатай Масуев уверен, что штамм коронавируса «омикрон» — не последняя его мутация. Изменения вируса будут продолжаться в ближайшем будущем.

— Конечно, это не последняя мутация, вирусы мутируют постоянно. Я не могу предвидеть, в какую сторону пойдет очередная мутация этого вируса, — сказал Масуев.

Врач напомнил, что новый штамм возник в организме человека со слабым иммунитетом, после продолжительной циркуляции в его крови. Таким образом попадание коронавируса в кровь любого другого носителя с иммунными проблемами также может привести к новой мутации. А таких больных довольно большое количество по всему миру.

По словам Масуева, после новогодних праздников в больницы региона стали поступать пациенты с симптомами, очень похожими на заражение новым штаммом, передает ФАН.

Врач Лариса Алексеева назвала необычные симптомы штамма «омикрон». Она отметила, что в последнее время у заболевших «омикроном» появляется все больше и больше необычных симптомов. Например, у некоторых может наблюдаться потеря аппетита.

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