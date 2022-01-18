В США назвали самые нелепые судебные разбирательства

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В последнее время в суды США поступает все больше и больше нелепых обращений. Зачастую цель таких обращений — получение денег, а также желание прославиться.

Американцы даже учредил специальную премию за самые смехотворные и при том выигрышные судебные дела. Так, житель Висконсина Тимоти Дюмушель подал в суд на телекомпанию, считая, что по ее вине его супруга поправилась, а дети превратились в «лентяев, которые заняты только просмотром телевизора».

Пожилая женщина получила солидную денежную компенсацию от Макдоналдса». Кофе в стаканчике был очень горячим, дама уронила его и ошпарилась. После этого случая на стаканчиках появилась надпись «Осторожно, горячо».

Еще один забавный случай произошел с британцем: в джунглях Индонезии макака завладела его фотокамерой и сделала селфи. Проблемы с авторством снимка возникли, когда фото начали использовать в сети. Организация, выступающая за этичное обращение с животными, подала иск в суд, требуя признать обезьяну автором фотографии, имеющим право на вознаграждение за ее использование. Судебный процесс продолжался на протяжении двух лет.

В итоге авторство фотографии оставили за британцем, но он обязан жертвовать четверть возможных доходов от использования снимка фонду по защите обезьян, передает argumenti.ru.

Ранее стало известно, что американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся со своей супругой спустя десять лет, проведенных в судах.