Фото: Mil.gov.ua

Добровольцы украинских отрядов местной самообороны проходят обучение с деревянными ружьями в руках. Об этом сообщает британское издание Daily Mail во вторник, 18 января.

— Формирование этих отрядов и их обучение проходит в связи с дислокацией на границе Украины российских войск численностью более 100 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Читатель DMreader выразил мнение, что Россия имеет право перемещать свои войска в пределах своих границ. При этом США двигают свои военные базы ближе к границам России, подчеркнул он.

Украинцы, как считает Leo_29, будут встречать российскую армию цветами и объятиями. Обучение с деревянными винтовками — это зрелище для впечатлительных жителей Запада, чтобы показать, насколько они бедны и несчастны, приводит слова daily_mordor Daily Mail.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.