Автобусы № 49 и 883 изменят маршруты 18–19 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С вечера 18 января до утра 19 января изменятся маршруты автобусов № 49 и № 883. Об этом сообщили в пресс-службе Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Автобусы № 49 не заезжают к санаторию «Узкое» с 17:45 18 января до 06:00 19 января. После метро «Теплый Стан» автобусы идут по прямой до метро «Беляево», — передается в сообщении.

Для того чтобы попасть в поселок Узкое, следует воспользоваться следующими маршрутами: остановка «Палеонтологический институт» на Профсоюзной улице — маршруты т72, т81, 49, 235, 250, С2 (15 минут пешком); остановка «Спортбаза «Узкое» на Севастопольском проспекте — маршруты т85, 261, 639, 642, 648, 651, с977 (10 минут пешком).

Чтобы добраться до поселка Мещерского, стоит воспользоваться остановкой «Поселок Мещерский» на МКАД. На автобусе № 883 18 января с 17:45 нельзя будет добраться до поселка, так как маршрут будет изменен в сторону МКАД.

Дептранс также сообщил, что погодные условия не повлияют на режим работы общественного транспорта в Москве.