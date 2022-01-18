Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автобусы № 49 и 883 изменят маршруты 18–19 января

Лала Манушакян

Город
Автобусы № 49 и 883 изменят маршруты 18–19 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С вечера 18 января до утра 19 января изменятся маршруты автобусов № 49 и № 883. Об этом сообщили в пресс-службе Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Автобусы № 49 не заезжают к санаторию «Узкое» с 17:45 18 января до 06:00 19 января. После метро «Теплый Стан» автобусы идут по прямой до метро «Беляево», — передается в сообщении.

Для того чтобы попасть в поселок Узкое, следует воспользоваться следующими маршрутами: остановка «Палеонтологический институт» на Профсоюзной улице — маршруты т72, т81, 49, 235, 250, С2 (15 минут пешком); остановка «Спортбаза «Узкое» на Севастопольском проспекте — маршруты т85, 261, 639, 642, 648, 651, с977 (10 минут пешком).

Чтобы добраться до поселка Мещерского, стоит воспользоваться остановкой «Поселок Мещерский» на МКАД. На автобусе № 883 18 января с 17:45 нельзя будет добраться до поселка, так как маршрут будет изменен в сторону МКАД.

Дептранс также сообщил, что погодные условия не повлияют на режим работы общественного транспорта в Москве.

Читайте также:
МКАД изменения маршрут
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте