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Медведев заявил о серьезных вопросах по качеству миграционного учета

Иван Юминов

Общество
Медведев заявил о серьезных вопросах по качеству миграционного учета
Фото: er.ru

Серьезные вопросы имеются по качеству миграционного учета в России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 18 января.

— Есть серьезные вопросы к качеству миграционного учета и государственного контроля за ним. Прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в этой сфере, — рассказал чиновник.

Люди, как считает он, не всегда могут получить «нормальные» услуги в сфере миграции, а также качественную медицинскую помощь. До сих пор существует и бизнес, которому выгодно привлекать в Россию дешевую и «бесправную» иностранную рабочую силу, приводит слова Медведева РИА Новости.

17 января в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Он поможет отправлять в МВД уведомления о заключении и расторжении трудового договора с мигрантами, а также об обязательствах по выплате им заработной платы.

Для этого начальству необходимо заполнить специальную форму на сайте и подписать ее в электронном виде. По словам заместителя главы Минцифры Дмитрия Огуряева, такой сервис стал необходим в связи с ростом бумажных уведомлений, которые ежегодно приходят в МВД.

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