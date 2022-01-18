Путин и Алиев обсудили события в Казахстане и гарантии безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 18 января.

— С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России, — говорится в сообщении.

Главы государств выразили удовлетворение, что ситуацию в Казахстане удалось оперативно стабилизировать, в том числе с помощью сил ОДКБ. Путин и Алиев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двустороннего партнерства, отмечается на сайте Кремля.

13 января Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которых коллеги обсудили взаимодействие в сирийском направлении и вопросы региональной безопасности. Как отметили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудили российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении, проблематику ближневосточного урегулирования, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Уточнялось, что Путин и Беннет условились о продолжении контактов.