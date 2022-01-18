«Вольные хлеба»: сексолог раскрыл мотивы поведения неверных мужей

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История каждого любовного похождения индивидуальна, однако выделяются несколько категорий «гулящих» мужчин. Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

— Им кажется, что для того, чтобы быть сексуально подкованными, нужно обязательно набрать некую критическую массу, при этом развивать мастерство они предпочитают не в супружеской спальне, а на вольных хлебах, — рассказал эксперт о типе мужчин, которые «набираются опыта».

Причины измен у них кроются в убеждениях — они искренне верят в то, что приобретенный на стороне опыт способствует улучшению сексуальной жизни и в семье, уточнил он. При этом «гусаров» двигает жажда к неизведанному.

По словам эксперта, им хочется хочется испытать секс в различных местах. Они, как убежден врач, руководствуются принципом — чем больше, тем лучше.

Категория мужчин, сомневающихся в себе, склонна проверять себя и удостоверяться в том, что они еще что-то могут, объяснил Кульгавчук. Адреналин при успешном исходе позволяет им чувствовать себя обновленными.

При этом «добрых и соблазненных» мужчин приключения находят сами, подчеркнул сексолог. «Добрые» джентльмены идут навстречу пожеланиям страждущих, не в силах сказать «нет».

Мужчины, по выражению врача «женатые без жены», пытаются наладить отношения с супругой, зачастую раздраженной и уставшей. Однако, если она не умеет расставлять приоритеты и выделять время на супружеское общение, то в этом случае многие мужчины могут отправиться за лучшими отношениями, приводит слова Кульгавчука Пятый канал.