Иммунолог сообщил о росте смертности от «омикрона» среди малышей

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В зоне риска по смертности при «омикрон»-штамме коронавируса находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и дети до трех лет. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он обратил внимание на рост случаев летальных исходов при новом штамме COVID-19 среди малышей.

— «Омикрон» начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трех лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице, — рассказал иммунолог в беседе с изданием Ura.ru.

Крючков отметил, что подростки более устойчивы к «омикрон»-штамму, потому что у них иммунная система находится в активной фазе.

Педиатр назвала опасные последствия коронавируса для детей. У детей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут развиться различные тяжелые осложнения, к которым относятся аутоиммунные заболевания, воспалительные процессы и даже сахарный диабет, рассказала главный педиатр Московской области, главный врач Центра неонаталогии Нисо Одинаева.

14 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в значительной степени поражает и детей. Она объяснила быстрое распространение вируса среди детей их плотными контактами. Попова предупредила, что ребенка при появлении признаков простудного заболевания нельзя вести в детский сад или школу. Вместо этого следует остаться дома и вызвать врачей.