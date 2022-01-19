Российский рынок акций усилил падение после начала торгов 19 января

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рынок акций в России продолжил падать на торгах утром в среду, 19 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по состоянию на 09:20 по московскому времени индекс биржи опустился до 3246,2 пункта, то есть снизился на 2,63 процента.

По состоянию на 09:44 индекс составил 3278,27 пункта.

18 января индекс Московской биржи в ходе торгов снизился до 3497,42 пункта — на 1,77 процента. Об этом свидетельствовали данные торгов по состоянию на 10:10 по московскому времени. В последний раз индекс биржи опустился до отметки ниже 3500 пунктов 12 апреля 2021 года.

Накануне инвестиционный стратег ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев предсказал доллару падение до 68 рублей, это случится до конца 2022 года, несмотря на то что год начался сложно для российской валюты. Он добавил, что на международном рынке доллар США ослабевает по отношению к основным мировым валютам, и это должно поддержать курс рубля. Михеев пояснил, что повышение цен на энергоносители и сырье, которые составляют основную часть российского экспорта, обеспечивает приток валютной выручки в страну. Профицит счета текущих операций в России в третьем квартале 2021 года составил рекордные 36,9 миллиарда долларов.