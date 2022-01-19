«Спасибо за поздравления»: Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

37-летняя журналистка и по совместительству жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в скором времени родит супругу сына. Для девушки это будет первый и долгожданный ребенок, а для артиста — уже четвертый.

Близкие лидера «Машины времени» подтвердила, что супруги действительно ждут ребенка. Однако подробностей сын музыканта Иван не раскрыл и заявил, что не имеет права разглашать личные сведения.

Сам Макаревич тоже не стал подтверждать или отрицать данный факт.

— Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления, — сказал он в беседе с изданием «КП».

Слухи о том, что 68-летний Андрей Макаревич и 37-летняя Эйнат Кляйн ждут сына, ходят давно. Так, в декабре они появились на одном светском мероприятии, где журналисты заметили округлившийся живот молодой избранницы артиста. Она была одета в брюки и свободную кофту.

У Макаревича есть внебрачная дочь Дана (она живет в США и возглавляет фармацевтическую компанию), сын Иван и еще одна дочь Анна от журналистки Анны Рождественской.

После расставания со своей третьей женой, фотохудожницей Натальей Голубь в 2010 году, артист заявил, что разочаровался в институте семьи и не нуждается в спутнице. Статусом холостяка он наслаждался около десяти лет, но перед Кляйн все же не смог устоять.

Новая супруга музыканта по образованию историк, она организовывает элитные туры по Ближнему Востоку и Африке. Влюбленные познакомились во время путешествия по Эфиопии и сразу стали неразлучны. Скрывать свои отношения от СМИ они не планировали, но довольно долго об их романе никто ничего не знал. В мае 2020 года стало известно, что Макаревич и Кляйн тайно поженились.