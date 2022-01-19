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Новая система по обращению с ТКО в столице работает без сбоев

Михаил Алимов

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Новая система по обращению с ТКО в столице работает без сбоев
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в столице работает без сбоев. Об этом в среду, 19 января, заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов.

По его словам, в городе за обращение с ТКО отвечает единственный оператор ГУП «Экотехпром».

— Первые дни его работы показали, что компания справляется со своими обязанностями и оперативно реагирует на обращения жителей. Несмотря на то, что новогодние каникулы — это время пиковых нагрузок для контейнерных площадок, в этот период мусор вывозили по графику и в штатном режиме, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, каждый день в столице на линию выходили 830 машин. В праздники они собрали и вывезли около 970 тысяч кубических метров отходов.

Эффективность их работы обусловлена грамотной подготовкой Москвы к мусорной реформе. Для обратной связи и обращений граждан существует горячая линия +7 (495) 150-43-03 и форма обратной связи на сайте регоператора eco-pro.ru.

До этого сообщалось, что в Москве подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Согласно ему, инвестор будет собирать и перерабатывать электронное и электротехническое оборудование.

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