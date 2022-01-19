«Все было как цирк»: летевшая с Волочковой пассажирка раскрыла подробности скандала в самолете

Фото: instagram/volochkova_art

Юлия Курепова, летевшая в одном самолете с Анастасией Волочковой, рассказала о скандале, который произошел на борту с участием балерины во время полета с Мальдивских островов в Россию.

— Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она некорректно начала ругаться, спорить. Понятное дело, никому не хочется носить маску в самолете, — цитирует слова Курепову Рен ТВ.

По словам пассажирки, успокоить разбушевавшуюся балерину неоднократно пытались стюарды. На протяжении нескольких часов Волочкова громко спорила или смеялась, чем привлекала к себе внимание и вызывала негативные эмоции у остальных пассажиров.

— Она сидела рядом со мной, меня эта ситуация просто напрягала, — рассказала Курепова.

При этом, по словам девушки, сама Волочкова снимала происходящее на телефон.

— Все было как цирк, как шоу, — заметила пассажирка.

Курепова не исключила, что балерина на момент скандала могла быть нетрезвой.

Накануне видео конфликта Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

Позже балерина и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.

Волочкова уверила, что вела себя прилично и спокойно. Поначалу она не стала вестись на провокации. Ее возлюбленный Сергей не выдержал и вступил в конфликт.