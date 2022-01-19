Аналитик спрогнозировал «свободный полет» российского рынка акций

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Рынок акций в России второй день подряд не приносит инвесторам хороших новостей. Потеряв 18 января 1,77 процента, индекс Мосбиржи продолжил движение в негативной динамике, зафиксировав рекордный обвал, сопоставимый с его поведением двухлетней давности.

По состоянию на утро 19 января индекс Мосбиржи составил 3278,27 пункта, индекс РТС — 1344,44 пункта, потеряв с начала торгов 1,68 процента.

По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, российский рынок продолжит «свободный полет». Его волатильность в последние дни поднялась до самых высоких уровней с начала пандемии. Данный индекс на Мосбирже ведет свою историю с конца 2014 года, и значения выше 60 пунктов были лишь в двух эпизодах — в декабре 2014-го и марте 2020-го. Это навевает определенный оптимизм, ведь вскоре на рынках образовывался продолжительный аптренд, добавляет эксперт.

— С другой стороны, мы сейчас обращаем внимание, что российский рынок, войдя на территорию турбулентности, демонстрировал сперва еще больший взлет, прежде чем разворачивался. Также мы обращаем внимание на то, что распродажа в акциях при подобном уровне страхов завершалась отнюдь не сама собой. Развороту способствовали меры стабилизации рынка, — констатирует Купцикевич.

В конце 2014 года такими мерами стали повышение ключевой ставки российского Центробанка, начало координации добычи с Саудовской Аравией и гарантии правительства для компаний. В 2020 году рынок разворачивали мировые ЦБ, начавшие вливания ликвидности в финансовую систему.

Сегодня, как и в 2014 году, сигналами к развороту российских акций могут стать как действия ЦБ и Минфина на финансовом рынке, так и прогресс в политических переговорах по НАТО и Украине.

— Технически, в конце прошлой недели в индексе Мосбиржи сформировался «крест смерти» (сигнал теханализа, когда 50-дневная опускается ниже 200-дневной), что говорит о потенциале для продолжения спада в ближайшей перспективе. Индекс может не встретить сильной поддержки вплоть до области 3100–3250 против нынешних 3360, — прогнозирует специалист.