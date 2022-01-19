Фестиваль рисования на снегу состоится на природных территориях столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фестиваль «Снежный холст» по рисованию на снегу пройдет в Москве с 22 января по 19 февраля на природных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду, 19 января.

В ведомстве отметили, что жителям и гостям города предложат нарисовать картины на снежном покрове.

— Приглашаем индивидуальных участников и команды составом до семи человек любого возраста. В течение месяца принять участие в конкурсе и создать свой «снежный холст» можно будет в разные дни на одиннадцати площадках, — заявили в пресс-службе.

При этом в качестве материалов можно использовать только экологически чистые предметы. Например, опилки, сухие травы, ягоды, фрукты, шишки, семечки и многое другое, пишет агентство городских новостей «Москва».

Гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество» пройдет в очном формате в Москве 20 января. Всего в этом году на фестивале пройдут соревнования в пяти номинациях: «Мясо», «Тесто», «Видео», «Сервис» и «Арт». В рамках последней номинации участники должны будут составить из пищевых продуктов рождественскую композицию.