Юрист рассказал, за что Волочкова может засудить бортпроводника

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова вправе обратиться в суд с иском в отношении бортпроводника, если снятое им на борту самолета видео будет коммерциализировано. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист и представитель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, комментируя конфликт с участием Волочковой в самолете, летевшем с Мальдив в Москву.

По словам эксперта, если представители авиакомпании не получали разрешения от балерины на фото- и видеосъемку, тогда у нее есть все шансы засудить бортпроводников, которые ее запечатлели на камеру.

— Если съемка велась без согласия Волочковой и видеозаписи окажутся в социальных сетях или каким-либо образом будут коммерциализированы, у балерины появится основание для иска в адрес компании. В том случае, если ролики не будут коммерциализированы, тогда и оснований нет для судебного процесса, так как видео сделано в публичном месте с целью обеспечения безопасности пассажиров данного самолета, — сказал юрист.

Кроме того, если в ходе скандала члены экипажа вели себя некорректно по отношению к знаменитости, это тоже может быть предметом иска, уточнил Федотов.

— Однако то, что со стороны Волочковой было нарушено требование санитарно-эпидемической безопасности, очевидно. Некоторые авиакомпании не пускают на борт людей без масок, поскольку требование носить защитные средства никто не отменял. В любом случае суд должен учитывать все обстоятельства данного конфликта, — уверен собеседник «ВМ».

При этом появление видео в Сети не означает, что его опубликовали члены экипажа. Съемку могли вести и обычные пассажиры, пояснил Федотов.

Сама Волочкова в беседе с «ВМ» заявила, что съемку вели, в том числе бортпроводники.

— Я никаких разрешений на съемку не давала. Мы летели спокойно с Мальдив обратно в Москву, никого не трогали. К нам подошел стюарт в сопровождении еще двух членов экипажа, которые вели съемку, — сказала артистка.

Балерина подтвердила, что несогласованная съемка со стороны представителей авиакомпании станет одной из причин ее искового заявления.

Волочкова и ее новый возлюбленный Сергей устроили скандал в самолете, в котором возвращались с Мальдивских островов в Москву. Влюбленные начали возмущаться из-за требования стюардесс надеть медицинскую маску. Пара объяснилась в полиции по поводу скандала. Балерина заверяла, что вела себя прилично и спокойно.

Видео конфликта появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, инцидент длился час.